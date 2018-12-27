В новогоднюю ночь общественный транспорт в Рязани будут ходить до трех часов

Администрация Рязани
Из-за новогодней шоу-программы на площади Ленина с 23:20 31 декабря до 03:00 1 января движение организуют по измененной схеме:
Троллейбусы:
- №1 при движении из Московского района следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно;
- №3 следует от конечной остановки «Городская больница №11″ до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по улицам Новой, Горького, Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту в прямом и обратном направлении;
- №5 (наружный) от конечной остановки «улица Строителей» следуют по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивная, Есенина до разворотного круга на Театральную площадь, далее по улице Есенина, через площадь Мичурина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту до остановки «улица Строителей»;
- №5 (внутренний) следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского, площади Мичурина, улице Есенина до разворотного круга на Театральную площадь, далее по своему маршруту;
- №8 в прямом и обратном направлении на участке между остановками «Дом художника» и «Кальное» следуют по улице Маяковского, площади Мичурина, улицам Есенина, Горького, Новой, на остальных участках по своему маршруту;
- №10 из Московского района до остановки «Дом художника» следуют по своему маршруту, далее по улице Маяковского, площади Мичурина, улице Есенина до разворотного круга на площадь Театральной и обратно;
- движение троллейбусов маршрута №6 приостановят.
Автобусы и маршрутки:
- №№ 7, 11, 13, 17, 18 следуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенная, Семинарская, далее по своим маршрутам;
- №№31, 41, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 следуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улицам Сенная, Семинарская, далее по своим маршрутам;
- №41 при движении со стороны Соборной площадь следуют по улицам Семинарская, Сенная, далее по своему маршруту;
- №№31, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны Театральной площади следуют по улицам Семинарская, Сенная, далее по своим маршрутам.
Из-за народного гуляния «Карнавальная ночь» и фейерверка у «КДЦ Октябрь» и ограничения движения транспорта по улице Новоселов от перекрестка с улицей Советской Армии до пересечения с улицей Тимакова с 00:20 до 01:30 1 января схема будет выглядеть так:
— автобусы маршрутов №№6, 16:
- при движении в сторону центра города после остановка «Городская больница №11» следуют по улице Тимакова, Касимовскому шоссе, далее от остановки «Касимовское шоссе» по своим маршрутам;
- при движении из центра города после остановки «Касимовское шоссе» следуют по Касимовскому шоссе, улице Тимакова, далее от остановки «Городская больница №11» по своим маршрутам;
— автобусы маршрутов №№17, 22:
- при движении из центра города после остановки «Касимовское шоссе» следуют по Касимовскому шоссе, улице Тимакова, далее от остановкаи «Городская больница №11» по своим маршрутам;
- при движении в сторону центра города после остановки «улица Тимакова» следуют по улице Тимакова, Касимовскому шоссе, далее от остановки «Касимовское шоссе» по своим маршрутам;
— маршрутки №№31, 32, 33, 47, 53, 65, 66, 96, 98, 99:
- при движении в сторону центра города после остановки «Городская больница №11» следуют по улице Тимакова, Касимовскому шоссе, далее от остановка «Касимовское шоссе» по своим маршрутам;
- при движении из центра города после остановки «Касимовское шоссе» следуют по Касимовскому шоссе, улице Тимакова, далее от остановки «Городская больница №11» по своим маршрутам;
— маршрутки №77:
- при движении из центра города после остановки «Касимовское шоссе» следуют по Касимовскому шоссе, улице Тимакова, далее от остановки «Городская больница №11» по своему маршруту;
- при движении в сторону центра города после остановки «улица Тимакова» следуют по улице Тимакова, Касимовскому шоссе, далее от остановки «Касимовское шоссе» по своему маршруту;
— маршрутки №34:
- при движении из центра города после остановки «Депо №3» следуют по улице Зубковой, улице Тимакова, далее от остановки «Городская больница №11» по своему маршруту;
- при движении в сторону центра города после остановки «Сбербанк» следуют по улице Зубковой, далее от остановки «Депо №3» по своему маршруту;
— маршрутки №№57, 85:
- при движении из центра города после остановки «Депо №3» следуют по улице Зубковой, улице Тимакова, далее от остановка «Городская больница №11» по своим маршрутам;
- при движении в сторону центра города следуют по своим маршрутам.