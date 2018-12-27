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10:15, 27 декабря 2018 2 325
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В День спасателя Любимов пожелал рязанцам здоровья и семейного счастья

В День спасателя Любимов пожелал рязанцам здоровья и семейного счастья

В четверг, 27 декабря, Николай Любимов поздравил сотрудников и ветеранов регионального ГУ МЧС с профессиональным праздником.

Губернатор отметил, что сотрудники службы МЧС выполняют «сложную и ответственную работу», которая требует «высокой квалификации, оперативности и слаженности действий, выдержки и мужества».

«Рязанские спасатели в полной мере обладают всеми этими качествами и достойно выполняют поставленные задачи», — заявил глава региона.

Любимов пожелал действующим сотрудникам и ветеранам МЧС крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и благополучия, новых профессиональных достижений.


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