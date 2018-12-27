В День спасателя Любимов пожелал рязанцам здоровья и семейного счастья

В четверг, 27 декабря, Николай Любимов поздравил сотрудников и ветеранов регионального ГУ МЧС с профессиональным праздником.
Губернатор отметил, что сотрудники службы МЧС выполняют «сложную и ответственную работу», которая требует «высокой квалификации, оперативности и слаженности действий, выдержки и мужества».
«Рязанские спасатели в полной мере обладают всеми этими качествами и достойно выполняют поставленные задачи», — заявил глава региона.
Любимов пожелал действующим сотрудникам и ветеранам МЧС крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и благополучия, новых профессиональных достижений.