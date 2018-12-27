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11:27, 27 декабря 2018 3 920
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«Торговец кастрюлями» украл сбережения рязанского пенсионера

«Торговец кастрюлями» украл сбережения рязанского пенсионера

Фото: Pixabay.com

«Торговец кастрюлями» украл сбережения рязанского пенсионера. Вора задержали во время застолья, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 69-летний горожанин. Из его квартиры пропали 29 тысяч рублей. Незадолго до этого к нему заходил незнакомец, который предлагал купить у него набор кастрюлей. Пенсионер отказался, но перед уходом гостя исполнил его просьбу и напоил водой.

Оперативники показали пострадавшему фотографии нескольких «квартирных торговцев», и он опознал подозреваемого. Как оказалось, к краже причастен недавно переехавший в Рязань 22-летний мужчина.

«Разыскать подозреваемого было не сложно еще и потому, что заполучив сбережения пенсионера, мужчина сразу же — еще до полудня бросил обход квартир, купил спиртного и устроил „праздничное“ застолье, — рассказали в полиции. — Информация о такой неожиданной потере рабочего настроя быстро распространилась среди его коллег и достигла полицейских».

На злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.


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