Суд обязал администрацию Сапожка очистить свалку. Об этом сообщил
Прокурор района обратился в суд с иском об обязании администрации ликвидировать свалку твердых коммунальных отходов на контейнерной площадке и вокруг нее, вывезти мусорные контейнеры, расположенные на расстоянии десяти метров от дома №19 по улице Вал.
Мусорные контейнеры были переполнены и не вывозились.
«Ненадлежащее исполнение администрацией ставят под угрозу права жителей на благоприятную окружающую среду, охраняемые и гарантированные Конституцией РФ», — говорится в сообщении.
Суд обязал администрацию Сапожка ликвидировать несанкционированную свалку.