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20:57, 27 декабря 2018 116
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Суд обязал администрацию Сапожка очистить свалку

Суд обязал администрацию Сапожка очистить свалку

Суд обязал администрацию Сапожка очистить свалку. Об этом сообщил сайт райсуда Рязанской области.

Прокурор района обратился в суд с иском об обязании администрации ликвидировать свалку твердых коммунальных отходов на контейнерной площадке и вокруг нее, вывезти мусорные контейнеры, расположенные на расстоянии десяти метров от дома №19 по улице Вал.

Мусорные контейнеры были переполнены и не вывозились.

«Ненадлежащее исполнение администрацией ставят под угрозу права жителей на благоприятную окружающую среду, охраняемые и гарантированные Конституцией РФ», — говорится в сообщении.

Суд обязал администрацию Сапожка ликвидировать несанкционированную свалку.


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