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15:43, 27 декабря 2018 257

Сотрудники «Рязаньэнерго» поздравили с Новым годом воспитанников интернатов

Сотрудники «Рязаньэнерго» поздравили с Новым годом воспитанников интернатов

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» поучаствовали в благотворительной акции «Самая яркая елка» для воспитанников Елатомской школы-интерната. Традиционное мероприятие организовали администрация, профкомом и сотрудники предприятия.

«Ежегодно в канун Нового года энергетики помогают ребятам почувствовать тепло, которого им не хватает в повседневной жизни», — отметили в пресс-службе филиала.

Дед Мороз, Снегурочка и сказочный пират из «Рязаньэнерго» вручили детям сладости, игрушки, наборы для творчества и другие приятные и полезные вещи, приобретенные на средства, собранные сотрудниками филиала.

Дети тоже устроили для гостей праздник: показали спектакль, спели, станцевали, рассказали стихи и получили за выступления подарки.

После концерта воспитанники интерната водили хороводы вокруг елки, отгадывали загадки энергетиков и играли с Дедом Морозом в теннис.

Работники всех производственных отделений предприятия также посетили воспитанников своих подшефных образовательных учреждений в районах области: Рыбновскую, Скопинскую, Солотчинскую школы-интернаты и Сасовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.


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