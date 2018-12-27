Салон «Доступная оптика» напомнил рязанцам о возможности заказать очки от 870 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что «Доступная оптика» производит очки для зрения с сертифицированными линзами от мировых производителей. Товары и оборудование в салоне лицензированы, имеют все требуемые сертификаты качества.
Салон расположен по адресу: улица Ленина, дом №2/68, работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье — с 10:00 до 18:00. Телефон: 207-027.
31 декабря салон будет работать до 16:00, 1 и 2 января — выходные дни.