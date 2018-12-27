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17:27, 27 декабря 2018 616
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Рязанские полицейские нашли похищенную в Рыбном «девятку» в пункте приема металлолома

Рязанские полицейские нашли похищенную в Рыбном «девятку» в пункте приема металлолома

Рязанские полицейские нашли похищенную в Рыбном «девятку» в пункте приема металлолома. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 18-летний житель Рыбного. Он рассказал, что пока он уезжал на юг, перед подъездом своего дома оставил припаркованный ВАЗ-2109, а когда вернулся, машины уже не было.

След преступления замело снегом, и оперативники предположили, что поддержанный отечественный автомобиль могли сдать на вторсырье. Объехав ближайшие пункты приема, полицейские нашли похищенную «девятку».

Выяснилось, что машину на утилизацию сдал 23-летний местный житель. Злоумышленника разыскали и задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.


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