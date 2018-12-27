Рязанские полицейские нашли похищенную в Рыбном «девятку» в пункте приема металлолома. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился 18-летний житель Рыбного. Он рассказал, что пока он уезжал на юг, перед подъездом своего дома оставил припаркованный ВАЗ-2109, а когда вернулся, машины уже не было.
След преступления замело снегом, и оперативники предположили, что поддержанный отечественный автомобиль могли сдать на вторсырье. Объехав ближайшие пункты приема, полицейские нашли похищенную «девятку».
Выяснилось, что машину на утилизацию сдал 23-летний местный житель. Злоумышленника разыскали и задержали.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.