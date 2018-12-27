Рязанка «потеряла» трехлетнего ребенка, которого из детсада забрал ее муж

Рязанка заявила о пропаже своего трехлетнего сына, которого она оставила в детском саду. Оказалось, что ребенка забрал его отец, сообщила
Инцидент произошел около 9 часов утра. Женщина даже описала машину, на которой, по ее мнению, увезли мальчика.
Спустя полчаса такой автомобиль остановили на посту ДПС «Дягилевский». Инспекторы выяснили, что ребенка забрал его 29-летний отец — житель Московской области.
Оказалось, что супруги оформляют развод. Однако на сегодняшний день мужчина имеет все права на то, чтобы ребенок жил с ним.
«Сотрудники полиции успокоили рязанку, что ее ребенок находится с родственниками и готовится встретить Новый год в кругу семьи», — говорится в сообщении.