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18:50, 27 декабря 2018 889
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Роспотребнадзор дал рекомендации рязанцам по выбору фейерверков

Роспотребнадзор дал рекомендации рязанцам по выбору фейерверков

Роспотребнадзор дал рекомендации рязанцам по выбору фейерверков. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте ведомства.

Отмечается, что на изделии или упаковке должна быть маркировка, на которой обозначены:

  • наименование изделия;
  • предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности;
  • наименование и место нахождения организации-изготовителя (поставщика и/или импортера);
  • обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены изделия;
  • дату окончания срока годности;
  • перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;
  • ограничения в отношении условий обращения;
  • требования по безопасному хранению и утилизации;
  • инструкция по применению;
  • информация о подтверждении соответствия пиротехнических изделий требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» ТР ТС 006/2011;
  • назначение или область применения пиротехнических изделий.

Кроме того, текст обозначений должен быть четким и хорошо различимым. Предупредительные надписи должны быть выделены контрастным шрифтом или сопровождаться надписью «Внимание!».

Пиротехнику нужно использовать под строгим контролем взрослых и при неукосни­тельном выполнении в инструкции мер предосторожности.

Управление напомнило, что нельзя использовать фейерверки с нарушением целостности упаковки, с отсутствую­щим или неуказанным сроком годности, а также, если коробка изделия влажная или имеет дефекты.

По возникшим вопросам рязанцы могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 100-22-62.


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