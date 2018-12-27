Роспотребнадзор дал рекомендации рязанцам по выбору фейерверков. Соответствующее сообщение опубликовали на
Отмечается, что на изделии или упаковке должна быть маркировка, на которой обозначены:
- наименование изделия;
- предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности;
- наименование и место нахождения организации-изготовителя (поставщика и/или импортера);
- обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены изделия;
- дату окончания срока годности;
- перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;
- ограничения в отношении условий обращения;
- требования по безопасному хранению и утилизации;
- инструкция по применению;
- информация о подтверждении соответствия пиротехнических изделий требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» ТР ТС 006/2011;
- назначение или область применения пиротехнических изделий.
Кроме того, текст обозначений должен быть четким и хорошо различимым. Предупредительные надписи должны быть выделены контрастным шрифтом или сопровождаться надписью «Внимание!».
Пиротехнику нужно использовать под строгим контролем взрослых и при неукоснительном выполнении в инструкции мер предосторожности.
Управление напомнило, что нельзя использовать фейерверки с нарушением целостности упаковки, с отсутствующим или неуказанным сроком годности, а также, если коробка изделия влажная или имеет дефекты.
По возникшим вопросам рязанцы могут обратиться по телефону горячей линии: