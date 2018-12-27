Юлия Рокотянская обсудила с жителями благоустройство двора в Канищеве. В четверг, 27 декабря, глава Рязани провела личный прием граждан, темой которого стало благоустройство двора по адресу: улица Интернациональная, дома №№ 15, 16, 16 корпус 1, 17.

Местные жители поучаствовали в проекте «Формирование комфортной городской среды», но не все граждане остались довольны результатом. Во дворе расширили проезжую часть, оборудовали дополнительные парковочные места, установили детские игровую и спортивную площадки. Двор украсили инсталляцией — маяк и горы, символизирующие город Сочи, где проходили Олимпийские игры.

Пенсионерка Валентина Аверкина отметила, что спортивные сооружения на площадке закрепили некачественно. Также женщина недовольна тем, что ради парковки на сто мест во дворе сократили зеленую зону и вырубили деревья. Из-за этого стало мало тенистых мест для отдыха. Ее поддержал Андрей Егоров. Он недоволен, что вместо зеленой зоны напротив его подъезда расположился выезд с парковки.

«Обязательно нужно предусмотреть во дворе много зеленых насаждений. Совместно с другими жителями выберите уютное место, где весной посадят деревья и поставят лавочки, — заявила Рокотянская.

Руководитель управляющей компании Саркис Вардумян заверил, что весной во дворе высадят около 50 деревьев. При выборе вида учтут пожелания жителей. Глава Рязани попросила депутата по округу Дмитрия Фомина проконтролировать этот вопрос. Он пообещал лично проверить состояние спортивных и игровых объектов.

Также рязанцы были недовольны тем, что после расширения проезжей части машины начали объезжать через их двор пробки, автомобилисты из других дворов стали оставлять здесь свои транспортные средства.

«Вы имеете право сохранить то пространство, где живете. Вы можете поставить шлагбаум, однако необходимо согласовать установку со всеми службами. Ведь шлагбаум может ограничить въезд во двор машины скорой помощи или пожарной, — отметила глава города.

Рокотянская подчеркнула, что услышала мнение всех жителей и лично проконтролирует устранение недочетов.