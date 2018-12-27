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15:19, 27 декабря 2018 461
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Появилось расписание общественного транспорта Рязани в ночь на Рождество

Появилось расписание общественного транспорта Рязани в ночь на Рождество

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Администрация Рязани опубликовала расписание общественного транспорта в ночь на Рождество. С 23:20 6 января до 03:30 7 января троллейбусы и автобусы будут на остановках вблизи храмов к определенному времени.

От храмов на территории кремля (Христорождественский Собор, Преображенский храм, Спасо-Преображенский мужской монастырь) можно будет уехать с остановки «Соборная площадь» на троллейбусе №1 в сторону площадь Победы в 03:15.

От остановки «площадь Свободы» (Благовещенский храм, Казанский женский монастырь, Входоиерусалимский храм) в сторону цирка на троллейбусах №3 в 03:15, №10 в 03:35.

От Борисо-Глебского собора с остановки «площадь Ленина»:

  • троллейбусы в сторону площади Победы: №1 в 03:20, №3 в 03:25, №5 в 03:55;
  • троллейбусы в сторону площади Театральной: №8 в 03:25, №10 в 03:10;
  • автобусы в сторону площади Победы: №17 в 03:00;
  • автобусы в сторону площади Театральной: №17 в 03:38.

От Вознесенского храма с остановки «улица Грибоедова»:

  • троллейбусы в сторону Дашково-Песочни: №8 в 03:37, №10 в 03:25;
  • троллейбусы в сторону центра: №3 в 03:10;
  • автобусы в сторону центра: №16 в 02:38;
  • автобусы в сторону улица Новоселов: №16 в 03:25.

От Екатерининского храма с остановки «Центральный рынок»:

  • троллейбусы в сторону Дома художника: №2 в 03:15, №16 в 03:20;
  • автобусы в сторону Дома художника: №4 в 02:50;
  • автобусы в сторону площади Театральной: №4 в 03:24, №16 в 03:22.

От храма Иоанна Кронштадтского с остановок «Дворец Молодежи», «Полетаевский рынок»:

  • троллейбусы в сторону Радиоуниверситета: №5 в 03:30;
  • троллейбусы в сторону Кардиодиспансера: №5 в 03:22;
  • автобусы в сторону Радиоуниверситета: №16 в 03:10;
  • автобусы в сторону поселка Южный: №16 в 02:47.

От храмов в Канищеве (Преображенский храм, Храм Космы и Дамиана) с остановок «Школа», «Больничный комплекс»:

  • троллейбусы в сторону Телезавода: №16 в 03:58 — остановка «Школа», в 04:00 — остановка «Больничный комплекс»;
  • автобусы в сторону Телезавода: №17 в 03.10 — остановка «Школа», в 03.14 — остановка «Больничный комплекс»);
  • автобусы в сторону центра: №17 в 03.20 — остановка «Больничный комплекс», в 03.22 — остановка «Школа»).

От храмов в Дашково-Песочне (Александро-Невский храм, Крестовоздвиженский храм) с остановок «Шереметьево», «Сбербанк»:

  • автобусы в сторону улицы Новоселов, 60: №16 в 03.40 — остановка «Шереметьево», в 03.42 — остановка «Сбербанк», №17 в 04.05 — остановка «Шереметьево», в 04.07 — остановка «Сбербанк»;

От храма в честь Царственных страстотерпцев с остановки «Станция Дягилево»: маршрут троллейбуса в сторону улица Забайкальской: №1 в 03.45.

От Никольского храма с остановки «Завод ЖБИ-2»:

  • троллейбусы в сторону Октябрьского городка: №2 в 03:30;
  • троллейбусыв сторону площадь Победы: №2 в 03:30, №5 в 03:35;
  • автобусы в сторону площадь Победы: №20 в 03:30;
  • автобусы в сторону ДПР-1: №20 в 03:37.

От Николо-Дворянский храма с остановки «Цирк»:

  • троллейбусы в сторону площадь Ленина: №3 в 03:20, №5 в 03:50, №10 в 03:40;
  • автобусы в сторону площадь Ленина: №7 в 02:43, № 13 в 02:54, №17 в 02:58;
  • автобусы в сторону Театральной площадь: №7 в 03:08, №13 в 03:28, №17 в 03:40.

От Николо-Ямского храма с остановок «Музыкальный театр», «Николо-Ямской храм»:

  • троллейбусы в сторону центра: №2 в 03:05.

От Покровско-Татианинског храма с остановки «Рязанский государственный университет»:

  • троллейбусы в сторону площадь Ленина: №3 в 03:17, №10 в 03:37.

От Скорбященского храма с остановки «Рембыттехника»:

  • троллейбусы в сторону поселка Шлаковый: №12 в 03:35.

От храмов в окрестностях площади Новаторов (храм Сретения Господня, храм Целителя Пантелеимона при Мальшинской богадельне) с остановки «Сельхозакадемия»:

  • троллейбусы в сторону центра: №17 в 03:05;
  • автобусы в сторону центра: №4 в 03:09.

От Никольского храма при Больнице им. Семашко с остановки «Больница имени Семашко»:

  • троллейбусы в сторону Театральной площади: №5 в 03:35, №17 в 03:35;
  • троллейбусы в сторону Полетаевского рынка: №12 в 03:20.

От Свято-Троицкого мужского монастыря с остановки «Торговый дом «Барс»:

  • троллейбусы в сторону центра: №1 в 03:00, №8 в 03:10, №10 в 03:00, №16 в 03:00, №17 в 03:20;
  • троллейбусы в сторону Автовокзала: №1 в 03:30, № 10 в 03:50, №16 в 03:40, №17 в 04:20;
  • автобусы в сторону центра: №4 в 03:18.

От Георгиевского храма с остановки «Спорткомплекс «Чайка»:

  • троллейбусы из депо №2 в сторону центра: №1 в 02:55, №8 в 03:00, №10 в 02:50, №16 в 02:50, №17 в 02:55.

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