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17:44, 27 декабря 2018 162
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Около трех миллионов россиян оказались невыездными перед Новым годом

Около трех миллионов россиян оказались невыездными перед Новым годом

Около трех миллионов россиян оказались невыездными перед Новым годом. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФССП России.

Отмечается, что больше всего россиян ограничены в выезде из России из-за долгов по кредитам — 863 тысячи человек, на втором месте должники по алиментам — 558 тысяч, за долги по ЖКХ невыездными оказались 285 тысяч человек.

Число лишенных права выезда за рубеж россиян выросло на миллион: в декабре 2017 года эта цифра составляла 1,9 млн человек. Всего за 11 месяцев 2018 года на исполнении в пограничной службе ФСБ находилось около семи миллионов постановлений о временном ограничении на выезд должников.


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