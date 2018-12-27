Около трех миллионов россиян оказались невыездными перед Новым годом. Об этом передает «
Отмечается, что больше всего россиян ограничены в выезде из России из-за долгов по кредитам — 863 тысячи человек, на втором месте должники по алиментам — 558 тысяч, за долги по ЖКХ невыездными оказались 285 тысяч человек.
Число лишенных права выезда за рубеж россиян выросло на миллион: в декабре 2017 года эта цифра составляла 1,9 млн человек. Всего за 11 месяцев 2018 года на исполнении в пограничной службе ФСБ находилось около семи миллионов постановлений о временном ограничении на выезд должников.