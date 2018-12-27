На Северной окружной внедорожник влетел в отбойник. Видео ДТП опубликовано «ВКонтакте».
Авария произошла вечером в среду, 26 декабря, около 20:00.
Подробностей произошедшего пока нет.
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На Северной окружной внедорожник влетел в отбойник. Видео ДТП опубликовано «ВКонтакте».
Авария произошла вечером в среду, 26 декабря, около 20:00.
Подробностей произошедшего пока нет.
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