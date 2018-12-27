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8:43, 27 декабря 2018 3 303
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На Северной окружной внедорожник влетел в отбойник. Видео 3

На Северной окружной внедорожник влетел в отбойник. Видео

На Северной окружной внедорожник влетел в отбойник. Видео ДТП опубликовано «ВКонтакте».

Авария произошла вечером в среду, 26 декабря, около 20:00.

Подробностей произошедшего пока нет.


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2 дня назад
Рязанцам предложили провести праздничные выходные с пользой

Рязанцам предложили провести праздничные выходные с пользой

В новогодние праздники группа компаний «Доступное жилье» предлагает узнать о новом формате жизни за городом «поселок в поселке».

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