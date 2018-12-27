Молодежь Рязанского приборного завода поздравила детей с Новым годом

Молодые сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) организовали акцию «Расскажи, Снегурочка, где была?» для детей работников предприятия.
Представители Молодежного центра завода в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек поздравляют детей работников предприятия с Новым годом. За две недели они планируют навестить 70 семей.
«В акции я впервые участвовала в прошлом году. Это интересно, а главное — я очень люблю детей. Я получила большой заряд положительных эмоций, и мне захотелось вновь выступить в роли Снегурочки, — рассказала Ирина Коледенкова. — К тому же ребятишки верят в сказочных героев и ожидают их прихода. Здорово, что такая акция проводится на предприятии!»
Дмитрий Клиншов выступает в образе Деда Мороза уже четвертый год подряд и имеет опыт общения с детьми. «Каждое поздравление получается по-своему увлекательным, веселым и задорным, — отметил он. — Создавать новогоднее настроение, дарить счастье и надежду детям — это бесценно! Мы играем, поем песни или читаем стихи, которые детишки разучивают к нашему приходу. И, конечно же, так здорово дарить подарки!»
Акция «Расскажи, Снегурочка, где была?» проходит в пятый раз. Ее традиционно проводит Молодежный центр АО «ГРПЗ», который является инициатором социально значимых, научно-технических и культурно-массовых мероприятий.