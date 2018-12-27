Минприроды обжалует решение суда о штрафе в 80 тысяч за загрязнение реки Кердь

Минприроды подаст апелляцию на решение суда о штрафе в 80 тысяч за загрязнение реки Кердь. Об этом сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта со ссылкой на министерство природопользования региона.

«Решение суда возмутило общественность, социальные сети наполнены возмущенными комментариями. Очевидно, что штраф в 80 тысяч рублей — это мизерная сумма в сравнении с ущербом, нанесенным экологии региона», — отметил член регионального штаба ОНФ Евгений Рыбаков.

Региональные власти обратятся с апелляционной жалобой в суд высшей инстанции. Министерство будет настаивать на удовлетворении исковых требований в первоначальном объеме, то есть приостановке деятельности предприятия на 90 дней.

Кроме того, 29 декабря истечет срок для добровольного возмещения ООО «Биофармкомбинат» ущерба, причиненного рязанским рекам. В случае невнесения суммы ущерба в 3,8 млрд рублей , минприроды намерено взыскать ее в суде.

«Штраф в 80 тысяч рублей — это не тот стимул, который заставит предприятие соблюдать экологические нормы. Необходимо добиваться соразмерного наказания», — отметили активисты.

Напомним, в июле в реке Кердь Пронского района массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась . В соцсетях рязанец Олег Розов разместил видео и пожаловался на сбросы в воду химических отходов.

Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Оказалось, что ООО «Биофармкомбинат», расположенное в Михайловском районе, произвело сброс химических веществ в реку. Протяженность загрязненного участка составила 16 км.

Минприродопользования региона обратилось в суд, чтобы закрыть предприятие «Биофармкомбинат». Проверка показала, что в реке в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода, на стоках предприятия — в 13 раз.

Ущерб в 3 млрд 788 млн 6 тыс 217 рублей, нанесенный предприятием рекам Амшанка и Кердь, ООО «Биофармкомбинат» было предложено возместить в добровольном порядке