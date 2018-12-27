Минприроды обжалует решение суда о штрафе в 80 тысяч за загрязнение реки Кердь

Минприроды подаст апелляцию на решение суда о штрафе в 80 тысяч за загрязнение реки Кердь. Об этом сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта со ссылкой на министерство природопользования региона.
«Решение суда возмутило общественность, социальные сети наполнены возмущенными комментариями. Очевидно, что штраф в 80 тысяч рублей — это мизерная сумма в сравнении с ущербом, нанесенным экологии региона», — отметил член регионального штаба ОНФ Евгений Рыбаков.
Региональные власти обратятся с апелляционной жалобой в суд высшей инстанции. Министерство будет настаивать на удовлетворении исковых требований в первоначальном объеме, то есть приостановке деятельности предприятия на 90 дней.
Кроме того, 29 декабря истечет срок для добровольного возмещения ООО «Биофармкомбинат» ущерба, причиненного рязанским рекам. В случае невнесения
«Штраф в 80 тысяч рублей — это не тот стимул, который заставит предприятие соблюдать экологические нормы. Необходимо добиваться соразмерного наказания», — отметили активисты.
Напомним, в июле в реке Кердь Пронского района массово
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