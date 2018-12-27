«Красное & Белое» сообщила о результатах обысков в компании

В московском офисе алкогольного ретейла «Красное & Белое» завершились обыски. Об этом передает
Фактов хранения и реализации контрафактного алкоголя не нашли.
Накануне на всех складах и офисах
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В московском офисе алкогольного ретейла «Красное & Белое» завершились обыски. Об этом передает
Фактов хранения и реализации контрафактного алкоголя не нашли.
Накануне на всех складах и офисах
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Ведущие рязанские девелоперы стремятся максимально соответствовать ожиданиям покупателей.