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12:14, 27 декабря 2018 947
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«Красное & Белое» сообщила о результатах обысков в компании

«Красное & Белое» сообщила о результатах обысков в компании

В московском офисе алкогольного ретейла «Красное & Белое» завершились обыски. Об этом передает РБК.

Фактов хранения и реализации контрафактного алкоголя не нашли.

Накануне на всех складах и офисах провели обыски сотрудники ФНС, ФСБ, Росалкогольрегулирования и ОМОНа. Компанию заподозрили в продаже контрафакта и неуплате налогов.


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