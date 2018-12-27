Фомин поблагодарил рязанских спасателей за самоотверженность и верность долгу

В четверг, 27 декабря, Аркадий Фомин поздравил сотрудников регионального ГУ МЧС с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за самоотверженность и верность долгу.
Глава облдумы назвал МЧС России одной из самых эффективных государственных структур «с отлаженной системой оперативного реагирования».
«В сложных и опасных для жизни условиях спасатели оказывают всестороннюю помощь пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций», — отметил Фомин.
Он пожелал сотрудникам МЧС крепкого здоровья, сил и мужества, благополучия, понимания и поддержки в семьях.