А что в кино? «Елки последние» и другие новинки

Наш последний в уходящем году обзор новинок кино будет совсем небольшим. Основные премьеры ждут нас сразу после наступления Нового года, а пока расскажем о трех премьерах последней недели года, которые можно будет увидеть в рязанских кинотеатрах, начиная с сегодняшнего дня.
Зрителей ждет заключительный фильм франшизы «Елки» — «Елки последние», продолжение приключений трех богатырей — мультфильм «Три богатыря и наследница престола», а также военно-приключенческий фильм «Т-34».
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