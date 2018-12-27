В Рязани наградили лучших спасателей. Фото

В четверг, 27 декабря, в Рязанском дворце молодежи подвели итоги работы ГУ МЧС по Рязанской области в 2018 году и отметили региональными наградами лучших сотрудников ведомства.
«В этом году в области сотрудники МЧС выполнили более десяти тысяч выездов в результате которых спасли более тысячи жизней. На сегодняшний день зарегистрировано две чрезвычайные ситуации, 924 пожара в которых погибло 62 человека. Сотрудники, принимая участие в ликвидации последствий ДТП, смогли спасти 507 человек. На территории региона произошло 28 лесных пожаров, которые смогли потушить в день обнаружения», — сказал начальник ГУ МЧС по Рязанской области генерал-майор Сергей Филиппов.
Он поздравил спасателей с праздником и пожелал счастья, здоровья добра и благополучия. Помимо этого, он отметил рязанцев почетными грамотами, благодарственными письмами и медалями.
От имени главы региона к спасателям обратился вице-губернатор Игорь Греков. Он также вручил региональные награды и подарки отличившимся сотрудникам ведомства.
«Вы отмечаете свой праздник с отличными показателями. Ваши результаты — главное доказательство профессионализма и готовности обеспечивать жителям региона безопасные условия жизни, защищать объекты промышленной и социальной инфраструктуры. Отдельно хочу поблагодарить ветеранов МЧС за их наставничество», — сказал Греков.
Также сотрудников МЧС поздравил главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента в ЦФО по региону Сергей Яковлев, отметив, что на «сильных плечах спасателей» держутся покой, здоровье и жизнь рязанцев.