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17:14, 26 декабря 2018 1 790
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Благотворители исполнили желание тяжелобольной рязанской школьницы

Благотворители исполнили желание тяжелобольной рязанской школьницы

Благотворители исполнили желание тяжелобольной Полины Дмитриевой из Рязанской области. Девятилетняя девочка побывала в Москвариуме. Об этом рассказали организаторы проекта «Мечтай со мной».

Полина познакомилась с косатками, белухами, скатами и мечехвостами. Под руководством тренера она поплавала с дельфинами, а потом посмотрела водное музыкальное шоу.

Свою дочь Лидия Дмитриева называет «душой компании».

«После лечения она была несколько закрытой, — сказала женщина. — Мы поехали в санаторий, и Полина первый раз пела на сцене. Она изменилась после этого случая: ей хочется выступать и общаться с большим количеством людей».

По ее словам, девочка общительная и активная. Она любит танцевать, занимается плаванием и ходит в музыкальную школу.

Проект «Мечтай со мной» исполняет желания детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с опасными для жизни заболеваниями. Заявки на участие собирают в медицинских и социальных учреждениях, а также их можно подать на сайте.


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