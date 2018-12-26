В Ряжске задержали насильника, напавшего на пенсионерку в кафе

В Ряжске задержали насильника, напавшего на пенсионерку в заброшенном кафе. Об этом
В ночь на 24 декабря мужчина, угрожая потерпевшей убийством,
Подозреваемого нашли по «горячим следам». Им оказался ранее судимый житель Ряжска 1995 года рождения. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пункту «б» части 2 статьи 131 УК («Изнасилование»), пункту «б» части 2 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»).