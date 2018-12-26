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12:13, 26 декабря 2018 1 451
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В Ряжске задержали насильника, напавшего на пенсионерку в кафе

В Ряжске задержали насильника, напавшего на пенсионерку в кафе

В Ряжске задержали насильника, напавшего на пенсионерку в заброшенном кафе. Об этом сообщили в региональном следкоме.

В ночь на 24 декабря мужчина, угрожая потерпевшей убийством, изнасиловал ее, а также «совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера». Он скрылся до приезда полиции.

Подозреваемого нашли по «горячим следам». Им оказался ранее судимый житель Ряжска 1995 года рождения. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пункту «б» части 2 статьи 131 УК («Изнасилование»), пункту «б» части 2 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»).


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