В Рязанской области вырастет плата за детсад

В среду, 26 декабря, официально опубликовали постановление правительства об установлении размера максимальной платы за детсад в Рязанской области.
Согласно документу, сумма увеличивается во всех районах и городах региона.
Больше всего размер максимальной платы вырастет в Рязани — на 74 рубля, меньше всего в Михайловском районе — на 46 рублей.
Полностью новые пределы суммы в регионе выглядят так:
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Михайловский район — 1 246 рублей (на 46 больше);
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Александро-Невский, Ермишинский, Захаровский, Кадомский, Клепиковский, Кораблинский, Милославский, Пителинский, Путятинский, Сапожковский, Сараевский, Сасовский, Старожиловский, Ухоловский, Чучковский и Шацкий районы — 1 350 рублей (на 50 больше);
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Скопинский район — 1 485 рублей (на 55 больше);
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Касимовский район — 1 557 рублей (на 57 больше);
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Касимов — 1 599 рублей (на 59 больше);
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Пронский, Рыбновский, Ряжский, Спасский, Шиловский районы, Сасово и Скопин 1 661 рублей (на 61 больше);
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Рязанский муниципальный район — 1 921 рублей (на 71 больше);
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Рязань — 2 007 рублей (на 74 больше).
Документ вступит в силу через 10 дней.