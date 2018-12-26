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17:10, 26 декабря 2018 1 586
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В Рязанской области подорожает алкоголь

В Рязанской области подорожает алкоголь

С 1 января в Рязанской области подорожает алкоголь. Об этом сообщил сайт регионального минэкономразвития.

Минимальная розничная цена на 0,5 литра водки составит 215 рублей, коньяка — 388 рублей.

В настоящее время минимальная цена на коньяк (0,5 литра) составляет 371 рубль, на водку — 205 рублей.

Новые цены установлены приказом Минфина России от 14 декабря 2018 года №267н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 года №58н „Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов“».


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