С 1 января в Рязанской области подорожает алкоголь. Об этом сообщил
Минимальная розничная цена на 0,5 литра водки составит 215 рублей, коньяка — 388 рублей.
В настоящее время минимальная цена на коньяк (0,5 литра) составляет 371 рубль, на водку — 205 рублей.
Новые цены установлены приказом Минфина России от 14 декабря 2018 года №267н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 года №58н „Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов“».