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9:49, 26 декабря 2018 1 265
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В Рязанской области ищут отца и сына, пропавших больше полугода назад в Тамбове

В Рязанской области ищут отца и сына, пропавших больше полугода назад в Тамбове

В Рязанской области ищут отца и сына, пропавших больше полугода назад в Тамбове. Об этом сообщил портал «Life Tambov».

31-летний Михаил Зюзин последний раз выходил на связь со своей сестрой в июне 2018 года, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

По словам девушки, мужчина уехал на заработки вместе с отцом и с тех пор его никто не видел. Пропавший вместе с родителями занимался ремонтом и перегоном машин.

В СУ СКР по Тамбовской области отметили, что последний раз их местонахождение зафиксировали в Рязанской области. Начата доследственная проверка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения или местонахождении мужчины, следователи попросили сообщить по телефону: +7 (4752) 75-94-11.


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