В Рязанской области ищут отца и сына, пропавших больше полугода назад в Тамбове. Об этом сообщил портал «
31-летний Михаил Зюзин последний раз выходил на связь со своей сестрой в июне 2018 года, до настоящего времени его местонахождение не установлено.
По словам девушки, мужчина уехал на заработки вместе с отцом и с тех пор его никто не видел. Пропавший вместе с родителями занимался ремонтом и перегоном машин.
В СУ СКР по Тамбовской области отметили, что последний раз их местонахождение зафиксировали в Рязанской области. Начата доследственная проверка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения или местонахождении мужчины, следователи попросили сообщить по телефону: