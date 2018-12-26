В Рязани ищут очевидцев прошлогоднего ДТП с мотоциклистом на трассе М-5

В Рязани ищут очевидцев ДТП с мотоциклистом на трассе М-5. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла 24 мая 2017 года, в 17:35, на 198-ом километре трассы М5 «Урал».
45-летний рязанец, управляя автомобилем «Нyundai Solaris» столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 42-летнего жителя Рязанского района.
В результате аварии мотоциклист доставлялся в медицинское учреждение.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по произошедшему, попросили обращаться по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 13, или по телефону: (4912)29-97-56