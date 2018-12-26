В среду, 26 декабря, на плановом совещании и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов поручил всем коммунальным службам дежурить в праздничные дни круглосуточно и по графику. Об этом сообщил
Карабасов отметил, что уборка города в эти дни будет осуществляться в усиленном режиме — в первую очередь на магистралях с интенсивным движением, путепроводах, транспортных развязках, затем — на дорогах второстепенного значения.
Грейдирование и обработка улиц пескосоляной смесью также будут проводиться во всех районах города. По ночам к работам подключатся сторонние организации.
И.о. главы администрации Рязани также отметил, что особое внимание в новогодние праздники будет уделено местам массового пребывания жителей.