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14:05, 26 декабря 2018 2 773
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В новогодние праздники коммунальные службы будут работать в усиленном режиме — Карабасов 5

В новогодние праздники коммунальные службы будут работать в усиленном режиме — Карабасов

В среду, 26 декабря, на плановом совещании и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов поручил всем коммунальным службам дежурить в праздничные дни круглосуточно и по графику. Об этом сообщил сайт мэрии.

Карабасов отметил, что уборка города в эти дни будет осуществляться в усиленном режиме — в первую очередь на магистралях с интенсивным движением, путепроводах, транспортных развязках, затем — на дорогах второстепенного значения.

Грейдирование и обработка улиц пескосоляной смесью также будут проводиться во всех районах города. По ночам к работам подключатся сторонние организации.

И.о. главы администрации Рязани также отметил, что особое внимание в новогодние праздники будет уделено местам массового пребывания жителей.


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