В ГИБДД предложили ужесточить наказание за повторную езду без прав. Сейчас нарушителям грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, передает РИА «
Глава ведомства Михаил Черников заявил, что наказывать надо большим штрафом (от 20 до 30 тысяч рублей), либо административным арестом до 15 суток. Кроме того, возможны обязательные работы от 100 до 200 часов.
Эксперты ведомства также считают, что действующая система наказаний не позволяет в полной мере обеспечить общественную безопасность.
В МВД уже начали разрабатывать поправки в кодекс об административных правонарушениях.