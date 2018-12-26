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11:38, 26 декабря 2018 2 756
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«В детские сады не пробиться». Рязанские фотографы прокомментировали скандал в детском саду

«В детские сады не пробиться». Рязанские фотографы прокомментировали скандал в детском саду

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 26 декабря, видеоролик с обвинением рязанским фотографом заведующей детского сада №88 «Дюймовочка» в коррупции набрал около двух с половиной тысяч просмотров на YouTube.

Видео вызвало горячие обсуждения у рязанцев и собрало более сотни комментариев. Мнения по поводу скандала высказали фотографы, родители и неравнодушные пользователи.

Комментаторы отметили, что подобная практика с уплатой процентов от стоимости фото и видеосъемки детскому саду повсеместна.

«У нас тоже вставал подобный вопрос с руководством сада. Прямой вопрос о законности сбора в 20%, обещание проконсультироваться в управлении образования, свели эту проблему на нет», — написала Татьяна Мамыкова

«У нас в саду тоже самое. Как объяснила заведующая, что это, типо, за свет», — добавила Юлия Жарикова.

Фотограф Виктор Барыков рассказал RZN.info, что около шести лет назад с ним случилась похожая ситуация в детском саду на улице Советской армии.

«Заведующая перед выпускным позвала меня к себе в кабинет и потребовала оплатить разрешение на видеосъемку в саду. Платить я отказался. Мне попытались отказать в доступе в актовый зал. Типа, я посторонний и съемка запрещена в саду», — рассказал Барыков.

«Мое окружение не снимают в детсадах, но про откаты с фото и видео — это не новость. Про это знают все, я думаю, и поэтому туда не пробиться, что бы там отработать. А деньги там берутся за наши услуги с родителей немалые», — поделился с RZN.info фотограф Станислав Синельников.

«Утренник снимает один фотограф, нанятый коллективным решением родителей, которые оплачивают из кармана своего этого фотографа. Но, как правило, в саду есть свой, „прикормленный“ оператор, поэтому заведующие всеми правдами и неправдами пытаются левых туда не пускать!», — написала Катерина Королева.

Некоторые пользователи высказались в защиту заведующей. «Обычно в садах эти деньги берет не лично заведующая себе на карманные расходы. Деньги идут на нужды самого сада», — подчеркнула Екатерина Дворникова.

«Сады — это бюджетные учреждения, а слово „бюджетное“ означает, что должны что-то зарабатывать. Она не себе в карман попросила, а по договору и на счет», — добавила девушка.

Родители, с которыми удалось пообщаться корреспонденту RZN.info, подтвердили эту информацию. По их мнению, «в детских садах закреплен фотограф, с которым заведующая настоятельно рекомендует работать».

Есть и те, кто увидел в действиях фотографа попытку создать себе таким образом рекламу.

«Это привлечение внимания к своей персоне. Разве это не реклама себя как специалиста? Но это уж точно не борьба с безнаказанностью. Это желание прославиться. Для борьбы вся эта шумиха не нужна», — написала Наташа Ениватова.

Стоит отметить, что некоторые рязанцы усомнились в законности действий заведующей детским садом:

«Родители наняли фотографа. Заведующая спрашивает неведомые справки, 20% денег на основании чего? Где здесь реклама, это способ бороться с безнаказанностью и вседозволенностью. Думаете, родителям хочется на 20%больше заплатить? Она четко сказала, что это покроют родители!» — написала Маргарита Шевякова.

(Авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ред)

Напомним, ранее руководитель учреждения в беседе с корреспондентом RZN.Info отказалась от комментариев по поводу инцидента с фотографом.


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