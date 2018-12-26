«Сбербанк» упростил порядок покупки строящегося жилья в ипотеку. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«Сбербанк» упразднил необходимость оформления закладной при покупке или строительстве недвижимости в ипотеку. Упрощенная процедура действует при покупке строящегося жилья, строительстве жилого дома и загородной недвижимости (кроме случаев, когда кредит выдан в рамках программы «Военная ипотека»).
«Изменение упрощает процесс регистрации права собственности и снятия обременения», — говорится в сообщении.
Теперь вместо оформления закладной менеджер подготовит допсоглашение к кредитному договору, в котором прописано, что закладная не оформляется. Для этого клиенту нужно предоставить банку экземпляр кредитного договора заемщика. Если в договоре нет отметки об оформлении закладной, то дополнительное соглашение оформлять не нужно.