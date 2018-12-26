Сасовца приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство и две драки

Жителя Сасовского района приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство и две драки. Об этом
Мужчина пил спиртное с любовницей и знакомым. Он поругался с последним и избил его, причинив тяжкий вред здоровью.
Позже в доме у другого приятеля злоумышленник устроил еще одну ссору из-за любовницы, которая решила уйти от него к третьему другу. Он убил «соперника» и избил хозяина.
Подсудимый частично признал вину в первом случае и отказался делать это в двух других.
Суд приговорил мужчину к 17 годам исправительной колонии строго режима по части 1 статьи 111, пункту «з» части 2 статьи 112, части 1 статьи 105 УК.
Приговор не вступил в законную силу.