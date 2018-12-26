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21:25, 26 декабря 2018 776
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Рязанка спела песню Пугачевой на телеканале «Звезда»

Рязанка спела песню Пугачевой на телеканале «Звезда»

Рязанка Оксана Алешина выступила в четвертом сезоне всероссийского конкурса на телеканале «Звезда».

Выпуск передачи «Новая звезда» с ее участием показали на экранах в среду, 26 декабря.

Алешина спела песню Аллы Пугачевой «Позови меня с собой», получила позитивные отзывы от жюри и прошла в полуфинал конкурса.

«Выйти с песней Пугачевой, это надо так рискнуть», — сказал Леонид Якубович.

«Я очень надеюсь, что теперь у этой замечательной песни появилась вторая жизнь. Благодарю Эллу Хрусталеву за помощь в записи аккомпанемента», — поделилась с RZN.info девушка.

Напомним, всего в музыкальном конкурсе поучаствуют исполнители и музыкальные коллективы из 85 российских регионов. Лучших исполнителей определит экспертное жюри, в состав которого вошли российские артисты. Председатель жюри — композитор Максим Дунаевский.

Победителя определит масштабное голосование телезрителей со всей России. По итогам конкурса он получит денежный приз.


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