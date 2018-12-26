Рельеф-Центр наградили за поддержку молодежных и добровольческих инициатив в регионе. Церемония награждения активистов, волонтеров и организаций с высокой социальной ответственностью прошла во вторник, 25 декабря.
Мероприятие посвятили подведению итогов года добровольца в России. С благодарственной речью к участникам конференции обратился губернатор региона Николай Любимов.
«Рязанская область занимает одну из лидирующих позиций в стране по показателю вовлеченности людей в волонтерскую деятельность. У нас в регионе порядка 25 тысяч волонтеров. Вы все большие молодцы! Благодаря вам, наш регион стал одним из лучших на всероссийском конкурсе практик в сфере добровольчества», — подчеркнул губернатор, подводя итоги года.
Отмечается, что Рельеф-Центр на протяжении многих лет поддерживает молодежь в различных сферах — от спорта до науки.
«Нам очень приятно получить такую высокую оценку нашей работы, направленной на поддержание социальных проектов, — рассказала руководитель отдела маркетинга Рельеф-Центра Галина Ловкина. — В течение 2018 года мы выступили партнерами и организаторами нескольких десятков мероприятий, в некоторых из них наши сотрудники принимали личное участие. Хочется верить, что добровольческое движение продолжит развиваться, притягивать все больше талантливых и небезразличных людей, а Рельеф-Центр, со своей стороны, продолжит поддерживать любые добрые и полезные инициативы».