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16:50, 26 декабря 2018 1 561
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Прокуратура проверит иностранцев, чей ребенок погиб в касимовской деревне

Прокуратура проверит иностранцев, чей ребенок погиб в касимовской деревне

Фото: Pixabay.com

Прокуратура проверит законность пребывания в России иностранцев, чей ребенок погиб в касимовской деревне на пожаре. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

В ночь на среду, 26 декабря, в Кауровке около с бытовым мусором загорелась бытовка. В ней находился двухлетний мальчик. Он погиб.

На место происшествия выехал Касимовский межрайонный прокурор Владислав Моисейчев. Он лично контролирует расследование уголовного дела.

«Особое внимание будет уделено вопросам законности нахождения иностранных граждан на территории района, полноте принимаемых компетентными органами мер по контролю в сфере незаконной миграции и защите прав несовершеннолетних», — отметили в пресс-службе.


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