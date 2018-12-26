Прокуратура проверит иностранцев, чей ребенок погиб в касимовской деревне

Прокуратура проверит законность пребывания в России иностранцев, чей ребенок погиб в касимовской деревне на пожаре. Об этом
В ночь на среду, 26 декабря, в Кауровке около с бытовым мусором
На место происшествия выехал Касимовский межрайонный прокурор Владислав Моисейчев. Он лично контролирует расследование
«Особое внимание будет уделено вопросам законности нахождения иностранных граждан на территории района, полноте принимаемых компетентными органами мер по контролю в сфере незаконной миграции и защите прав несовершеннолетних», — отметили в пресс-службе.