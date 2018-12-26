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10:16, 26 декабря 2018 3 633
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Рязанка на «Рено» устроила ДТП на Солотчинском шоссе 1

Рязанка на «Рено» устроила ДТП на Солотчинском шоссе

Фото: УМВД по Рязанской области

В понедельник, 25 декабря, на Солотчинском шоссе столкнулись «ГАЗель» и «Рено». Об этом сообщила пресс-служба реигонального УМВД.

65-летняя женщина на Renault Sandero, по предварительным данным, двигаясь со стороны Солотчи в сторону Рязани, столкнулась с ГАЗелью, под управлением 56-летнего рязанца.

В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомобиля Renault обращалась за медицинской помощью.

Автомобили получили механические повреждения.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.


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