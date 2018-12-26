Рязанка на «Рено» устроила ДТП на Солотчинском шоссе

В понедельник, 25 декабря, на Солотчинском шоссе столкнулись «ГАЗель» и «Рено». Об этом сообщила пресс-служба реигонального УМВД.
65-летняя женщина на Renault Sandero, по предварительным данным, двигаясь со стороны Солотчи в сторону Рязани, столкнулась с ГАЗелью, под управлением 56-летнего рязанца.
В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомобиля Renault обращалась за медицинской помощью.
Автомобили получили механические повреждения.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.