На Ряжском шоссе столкнулись «ГАЗель» и «Жигули», пострадали двое

В понедельник, 25 декабря, на Ряжском шоссе столкнулись «ГАЗель» и «Жигули». Об этом сообщил
Авария произошла в 12:10. 59-летний житель Ростовской области, управляя автомобилем «ГАЗель-Соболь», по предварительным данным, двигаясь с Куйбышевского шоссе в сторону поселка Строитель, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2115», под управлением 20-летнего жителя Рязанской области.
В результате ДТП пострадал водитель, а также 17-летняя пассажирка легкового автомобиля. Их госпитализировали в больницу.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.