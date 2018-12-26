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19:51, 26 декабря 2018 2 854
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На елку главы администрации Рязани пригласили 500 детей

На елку главы администрации Рязани пригласили 500 детей

Фото: Администрация Рязани

На елку главы администрации Рязани пригласили 500 детей. Новогоднее представление организовали в среду, 26 декабря, во Дворце детского творчества, сообщил сайт мэрии.

На праздник пришли победители олимпиад и творческих конкурсов, и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. И.о. главы администрации Сергей Карабасов пожелал гостям «успехов в учебе и радостных моментов в новом году».

«Впереди вас ждут новогодние каникулы. Для того чтобы вы их провели весело и с пользой, мы подготовили много интересных и ярких мероприятий», — обратился он к детям.

После представления школьникам вручили сладкие подарки.


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