На елку главы администрации Рязани пригласили 500 детей. Новогоднее представление организовали в среду, 26 декабря, во Дворце детского творчества,
На праздник пришли победители олимпиад и творческих конкурсов, и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. И.о. главы администрации Сергей Карабасов пожелал гостям «успехов в учебе и радостных моментов в новом году».
«Впереди вас ждут новогодние каникулы. Для того чтобы вы их провели весело и с пользой, мы подготовили много интересных и ярких мероприятий», — обратился он к детям.
После представления школьникам вручили сладкие подарки.