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9:25, 26 декабря 2018 234
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Минздрав планирует запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав планирует запретить продажу табака после 2050 года

Фото: Pixabay.com

Минздрав планирует запретить продажу табака после 2050 года, пишет РБК.

Основная цель разработанного проекта — снизить употребление сигарет.

В ведомстве отмечают, что в 2016 в России курила почти треть населения — более 40 миллионов человек. По оценкам ведомства, к 2040-2050 году число граждан с этой вредной привычкой должно сократиться до пяти процентов, что позволит прекратить продажу табачных изделий.

Также в ведомстве считают, что доходы бюджета от продажи табачной продукции значительно меньше, чем могли бы принести ему потенциально здоровые люди.

Так, государству не придется тратиться на выявление и лечение заболеваний, вызванных потреблением табака, а также на различные соцвыплаты из-за этих болезней.

Кроме того, без сигарет у граждан вырастет трудоспособность и продолжительность жизни, сократится время болезней, считают в минздраве.


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