Минздрав планирует запретить продажу табака после 2050 года, пишет
Основная цель разработанного проекта — снизить употребление сигарет.
В ведомстве отмечают, что в 2016 в России курила почти треть населения — более 40 миллионов человек. По оценкам ведомства, к 2040-2050 году число граждан с этой вредной привычкой должно сократиться до пяти процентов, что позволит прекратить продажу табачных изделий.
Также в ведомстве считают, что доходы бюджета от продажи табачной продукции значительно меньше, чем могли бы принести ему потенциально здоровые люди.
Так, государству не придется тратиться на выявление и лечение заболеваний, вызванных потреблением табака, а также на различные соцвыплаты из-за этих болезней.
Кроме того, без сигарет у граждан вырастет трудоспособность и продолжительность жизни, сократится время болезней, считают в минздраве.