Медитативная лирика. В Рязани открылась экспозиция к 80-летию Владислава Шестакова

В среду, 26 декабря, в выставочном зале рязанского художественного музея открылась именная экспозиция Владислава Шестакова. Ее приурочили к 80-летию художника.
«Медитативная лирика — вот как можно охарактеризовать работы Владислава Антоновича. Здесь собраны и его карандашные работы, и пейзажи. Эта выставка лишний раз показывает, чтобы быть счастливым и здоровым, как нужно смотреть на зеленеющую траву, природу и красивых женщин», — отметил в беседе с корреспондентом RZN.info один из гостей выставки.
На открытии экспозиции были друзья, коллеги и ученики Шестакова.
Выставка продлится до 3 февраля.
Справка
Владислав Шестаков родился 14 февраля 1938 года в поселке Кунцево Московской области. Работал художником-постановщиком в фильмах «Пустыня», «Памир». Преподавал спецдисциплины в Рязанском художественном училище. Член союза художников СССР. Участвовал в трех групповых и четырех персональных выставках.