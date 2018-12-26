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18:09, 26 декабря 2018 373
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Медитативная лирика. В Рязани открылась экспозиция к 80-летию Владислава Шестакова

Медитативная лирика. В Рязани открылась экспозиция к 80-летию Владислава Шестакова

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В среду, 26 декабря, в выставочном зале рязанского художественного музея открылась именная экспозиция Владислава Шестакова. Ее приурочили к 80-летию художника.

«Медитативная лирика — вот как можно охарактеризовать работы Владислава Антоновича. Здесь собраны и его карандашные работы, и пейзажи. Эта выставка лишний раз показывает, чтобы быть счастливым и здоровым, как нужно смотреть на зеленеющую траву, природу и красивых женщин», — отметил в беседе с корреспондентом RZN.info один из гостей выставки.

На открытии экспозиции были друзья, коллеги и ученики Шестакова.

Выставка продлится до 3 февраля.

Справка

Владислав Шестаков родился 14 февраля 1938 года в поселке Кунцево Московской области. Работал художником-постановщиком в фильмах «Пустыня», «Памир». Преподавал спецдисциплины в Рязанском художественном училище. Член союза художников СССР. Участвовал в трех групповых и четырех персональных выставках.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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