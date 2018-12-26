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10:50, 26 декабря 2018 5 738
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Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи. Фото

Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В среду, 26 декабря, губернатор Николай Любимов вручил ключи от 15 машин скорой помощи и пяти передвижных ФАПов. Он отметил, что новые машины регион получил по распоряжению Правительства.

15 современных автомобилей получили Ермишинский, Пронский, Ряжский, Скопинский, Сараевский, Спасский, Старожиловский, Сасовский районы и Рязань.

Кроме того, регион получил восемь передвижных ФАПов, три из которых уже передали в районы.

Любимов лично осмотрел один из фельдшерских пунктов.

«Такая поддержка очень важна для нашего региона, поскольку это позитивно влияет на повышение доступности и улучшение качества медицинских услуг. Своевременная медицинская помощь в областном центре и отдаленных населенных пунктов — важнейшее условие повышение роста продолжительности жизни», — отметил глава региона.

Он выразил надежду, что машину будут служить долго и пожелал, чтобы они никогда не ломались.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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