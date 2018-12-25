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10:52, 25 декабря 2018 546
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В субботу за стоянку на платных парковках Рязани будут брать деньги 2

В субботу за стоянку на платных парковках Рязани будут брать деньги

В субботу, 29 декабря, за стоянку на платных парковках Рязани будут брать деньги. Об этом рассказали в едином контактном центре «Парковочное пространство Рязани».

При этом в период новогодних праздников с 30 декабря до 8 января включительно платные парковки станут бесплатными.

29 декабря — сокращенный рабочий день. Стоимость парковки будет действовать согласно установленному тарифу: 20 рублей/час, первые 15 минут с момента въезда — бесплатные. Режим работы платной парковки останется прежним: с 8:00 до 18:00.


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Спартакиада ГК «Автоимпорт». Большинство работников холдинга активно участвуют в соревнованиях по 15 видам спорта

Впереди еще соревнования по восьми видам спорта, среди которых дартс, шашки и шахматы, лыжные гонки.

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