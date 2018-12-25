Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:26, 25 декабря 2018 1 913
 0    0

В Скопинском районе большегруз улетел с моста

В Скопинском районе большегруз улетел с моста

В Скопинском районе большегруз улетел с моста. Фотографию опубликовали в группе «Skopin.INFO: Скопин. ИНФО».

Авария произошла неподалеку от села Чулково в понедельник, 24 декабря.

Подробности уточняются.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
9:57, 25 декабря 2018
В Рязанской области возбудили дело после изнасилования пенсионерки в кафе
8:26, 25 декабря 2018
В Скопинском районе большегруз улетел с моста
8:13, 25 декабря 2018
В Ряжске пенсионерку изнасиловали в заброшенном кафе
22:24, 24 декабря 2018
В Тольятти зарезали 16-летнюю девушку
19:05, 24 декабря 2018
В Москве насмерть замерз известный ученый Эдуард Дубов 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
22 часа назад
Строительный союз «Светлый» рассказал рязанцам о секретах уютного дома

Строительный союз «Светлый» рассказал рязанцам о секретах уютного дома

Ведущие рязанские девелоперы стремятся максимально соответствовать ожиданиям покупателей.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:29, 15 декабря 2018 22 103
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 21 094
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 20 509
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:08, 13 декабря 2018 18 440
На нескольких улицах Рязани запретят парковаться на четыре дня 2
19:19, 15 декабря 2018 18 261
В Рязани зажгли главную елку города. Фото 2
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум