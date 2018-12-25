В рязанском питомнике перед Годом свиньи раскупили микро-пигов. Желающие купить питомца стоят в очереди до следующей осени, передает РИА «
Владелица питомника Оксана Катюнина рассказала, что разводит микро-пигов из Франции и Германии. Сейчас у нее живут около 20 особей, больше половины — беременные самки.
Стоимость микро-пига начинается от 15 тысяч рублей и доходит до 50 тысяч. При этом заводчики могут гарантировать, что микро-пиг не вырастет в большую свинью (обычно взрослые микро-пиги весят 15-20 килограммов).
Катюнина пояснила, что животными интересуются не только потенциальные хозяева, но и владельцы контактных зоопарков и фотографы.
«В декабре мне очень часто звонят и просят взять пигов для фотосессии, но я всем отказываю. Малышей у нас сейчас нет, и я этому рада, а для большой хрюши такие приключения — стресс», — уточнила владелица питомника.
По словам женщины, микро-пиги очень умные: их можно научить выполнять команды всего за несколько часов.