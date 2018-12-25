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10:07, 25 декабря 2018 912
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В рязанском питомнике перед Годом свиньи раскупили микро-пигов

В рязанском питомнике перед Годом свиньи раскупили микро-пигов

Фото: Pixabay.com

В рязанском питомнике перед Годом свиньи раскупили микро-пигов. Желающие купить питомца стоят в очереди до следующей осени, передает РИА «Новости».

Владелица питомника Оксана Катюнина рассказала, что разводит микро-пигов из Франции и Германии. Сейчас у нее живут около 20 особей, больше половины — беременные самки.

Стоимость микро-пига начинается от 15 тысяч рублей и доходит до 50 тысяч. При этом заводчики могут гарантировать, что микро-пиг не вырастет в большую свинью (обычно взрослые микро-пиги весят 15-20 килограммов).

Катюнина пояснила, что животными интересуются не только потенциальные хозяева, но и владельцы контактных зоопарков и фотографы.

«В декабре мне очень часто звонят и просят взять пигов для фотосессии, но я всем отказываю. Малышей у нас сейчас нет, и я этому рада, а для большой хрюши такие приключения — стресс», — уточнила владелица питомника.

По словам женщины, микро-пиги очень умные: их можно научить выполнять команды всего за несколько часов.


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