В Рязани за изнасилование и грабеж осудят двух иностранцев. Об этом сообщил
Установлено, что в ночь на 10 июня 2018 года рязанка в одном из кафе города познакомилась с тремя мужчинами. Выйдя на улицу покурить, молодые люди предложили новой знакомой продолжить более тесное общение в гостинице, на что получили отказ.
Применяя насилие, они оттащили женщину в ближайшую лесопосадку, где изнасиловали ее и совершили в отношении нее «иные действия сексуального характера».
Кроме того, они похитили находящиеся у потерпевшей десять тысяч рублей.
Двоих из злоумышленников, 35-ти и 24-х лет, задержали по «горячим следам». Третьего обвиняемого объявили в розыск.
Уголовные дела по части 2 статьи 161, части 2 стать 132, части 2 стать 131 УК РФ передали в суд.