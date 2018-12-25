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9:48, 25 декабря 2018 2 799
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В Рязани появились мошенники, «собирающие» деньги для умирающего младенца

В Рязани появились мошенники, «собирающие» деньги для умирающего младенца

В Рязани появились мошенники, которые через мессенджеры «собирают» деньги на лечение умирающего младенца.

Пользователи сети получают сообщение с просьбой о помощи.

Согласно легенде, 10-месячному ребенку с опухолью головного мозга срочно нужен донор третьей отрицательной группы крови.

Мошенники заверяют, что если сообщение переслать хотя бы трем людям, родители малыша получат 32 рубля. Здесь также указан номер телефона и отмечается, что о помощи просит учитель школы №1 Наталья Владимировна Карякина.

Однако стоит ввести последнюю фразу в Google и станет понятно — это обман. По сообщениям ряда СМИ, некая Наталья Владимировна Карякина из школы №1 собирает деньги для умирающего младенца с 2009 года. При этом ребенок страдает то в Магнитогорске, то в Сыктывкаре, а теперь и в Рязани.

Редакция RZN.info призывает рязанцев не верить в подобные истории, а также ни в коем случае не звонить по указанному мошенниками номеру телефона.

Отметим, что при попытке переслать сообщение «ВКонтакте», соцсеть заблокировала профиль пользователя.


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