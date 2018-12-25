В Рязани появились мошенники, «собирающие» деньги для умирающего младенца

В Рязани появились мошенники, которые через мессенджеры «собирают» деньги на лечение умирающего младенца.
Пользователи сети получают сообщение с просьбой о помощи.
Согласно легенде, 10-месячному ребенку с опухолью головного мозга срочно нужен донор третьей отрицательной группы крови.
Мошенники заверяют, что если сообщение переслать хотя бы трем людям, родители малыша получат 32 рубля. Здесь также указан номер телефона и отмечается, что о помощи просит учитель школы №1 Наталья Владимировна Карякина.
Однако стоит ввести последнюю фразу в Google и станет понятно — это обман. По сообщениям ряда СМИ, некая Наталья Владимировна Карякина из школы №1 собирает деньги для умирающего младенца с 2009 года. При этом ребенок страдает то в Магнитогорске, то в Сыктывкаре, а теперь и в Рязани.
Редакция RZN.info призывает рязанцев не верить в подобные истории, а также ни в коем случае не звонить по указанному мошенниками номеру телефона.
Отметим, что при попытке переслать сообщение «ВКонтакте», соцсеть заблокировала профиль пользователя.