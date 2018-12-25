Рязанцев пригласили на выставку абстракционизма

21 декабря в Музее истории молодежного движения открылась выставка цифровых репродукций «Абстракционизм: Малевич и Кандинский». Об это сообщил сайт «
Отмечается, что экспозиция «отражает всю многогранность творчества» двух авторов — Казимира Малевича и Василия Кандинского — начиная с ранних произведений до всемирно известных полотен.
В музее представлено 55 репродукций картин. Как отметила директор музея Наталья Алимова, чтобы увидеть подлинные картины, «придется объездить музеи разных стран мира — не каждый может себе это позволить».
«Тем не менее многих зрителей выставка подтолкнет к более подробному изучению творчества художников и вероятно вдохновит посмотреть их вживую», — говорится в сообщении.
Выставка будет работать до конца января.