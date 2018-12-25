Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:14, 25 декабря 2018 1 996
 0    0

Рязанцев пригласили на выставку абстракционизма

Рязанцев пригласили на выставку абстракционизма

21 декабря в Музее истории молодежного движения открылась выставка цифровых репродукций «Абстракционизм: Малевич и Кандинский». Об это сообщил сайт «Vezdekultura».

Отмечается, что экспозиция «отражает всю многогранность творчества» двух авторов — Казимира Малевича и Василия Кандинского — начиная с ранних произведений до всемирно известных полотен.

В музее представлено 55 репродукций картин. Как отметила директор музея Наталья Алимова, чтобы увидеть подлинные картины, «придется объездить музеи разных стран мира — не каждый может себе это позволить».

«Тем не менее многих зрителей выставка подтолкнет к более подробному изучению творчества художников и вероятно вдохновит посмотреть их вживую», — говорится в сообщении.

Выставка будет работать до конца января.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
12:14, 25 декабря 2018
Рязанцев пригласили на выставку абстракционизма
14:28, 17 декабря 2018
Вышел трейлер нового фильма Юрия Быкова
16:50, 16 декабря 2018
Блогеры сняли трейлер несуществующего фильма про тюрьму для интернет-преступников
12:55, 15 декабря 2018
В рязанский музей вернули пять картин из Москвы
13:24, 12 декабря 2018
В Рязани выступит заслуженный артист России Виктор Третьяков
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Строительный союз «Светлый» рассказал рязанцам о секретах уютного дома

Строительный союз «Светлый» рассказал рязанцам о секретах уютного дома

Ведущие рязанские девелоперы стремятся максимально соответствовать ожиданиям покупателей.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:29, 15 декабря 2018 22 176
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 21 118
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 20 566
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:08, 13 декабря 2018 18 471
На нескольких улицах Рязани запретят парковаться на четыре дня 2
19:19, 15 декабря 2018 18 283
В Рязани зажгли главную елку города. Фото 2
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум