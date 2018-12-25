В Путятине зажгли главную елку района. Об этом пишет издательство «
На центральной площади прошел новогодний праздник, на котором собрались не только жители города, но и сказочные персонажи: Лиса Алиса, Кот Базилио, Баба-Яга, Леший, Дюдюка, три поросенка, инопланетянин, Снежная Королева и другие.
Кроме того, Дед Мороз наградил всех 27 участников конкурса «Новогодний маскарад» диплормами.
С наступающим праздником со сцены также поздравила замглавы администрации района по соцвопросам Ирина Давыдова.