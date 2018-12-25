В Листвянке отремонтировали Дом культуры. Об этом сообщило издательство «
Деньги выделили по госпрограмме «Развитие культуры и туризма», часть средств пошла из бюджетов Рязанского района и Листвянского сельского поселения. Рабочие отремонтировлаи крышу, входную группу, фойе и зрительный зал, утеплили стены, укрепили фундамент, заменили окна и линолиум в библиотеке. Часть сцены оформил местный художник. Он расписал фон вручную.
«Я здесь 58 лет живу. Еще мальчишкой бегал в этот ДК на киносеансы за 20 копеек, — вспомнил местный житель Игорь Живов. - Теперь, конечно, все поменялось. И в лучшую сторону! И дети мои здесь занимались, и внуки теперь ходят — один в теннис играет, другой поет. Так что у меня душа спокойна — я знаю, что ребята занимаются в теплых и удобных помещениях, что для них созданы все условия».