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16:32, 25 декабря 2018 133

Tele2 запустила безлимитный интернет в Антарктиде

Tele2 запустила безлимитный интернет в Антарктиде

Tele2 первой среди российских операторов начала оказывать услуги связи в международном роуминге в Антарктиде. Теперь путешественникам доступны мобильный интернет и звонки в Вилья-лас-Эстрельяс — одной из двух деревень белого континента с постоянным населением.

Основная часть населения Вилья-лас-Эстрельяс — чилийские военные и их семьи. Однако здесь бывают путешественники и филателисты.

Позвонить отсюда в любую точку мира можно будет за 65 рублей в минуту, столько же будут стоить входящие звонки. Отправка SMS обойдется в 12 рублей.

Сократить расходы на мобильный интернет можно с помощью услуги «Безлимитный интернет за границей». В декабре Tele2 пополнила список стран, где действует опция, Антарктидой. За 350 рублей в сутки роумеры получат интернет без ограничений по объему трафика.

«Зимой в Вилья-лас-Эстрельяс проживают около 80 человек, а летом эта цифра увеличивается почти вдвое. Из-за отсутствия в местной больнице хирурга все жители поселения, включая детей старше 6 лет, обязаны удалить аппендицит. В поселении работают школа, церковь и почтовое отделение. Для любителей экстремальных путешествий открыты маленький хостел на 20 гостей и даже сувенирный магазин», — рассказали в пресс-службе оператора.

По словам директора по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олега Решетина, значительная часть абонентов оператора — это молодая и активная аудитория, которая любит экстремальные виды спорта и необычные путешествия.

«Эти клиенты добираются и до камчатских сопок, и до исландского Торсхавна. Ничто не мешает путешественнику-мечтателю наметить следующим пунктом назначения поселение Вилья-лас-Эстрельяс, где, кстати, когда-то побывал великий Стивен Хокинг. И когда это удивительное событие произойдет, нашему абоненту будут доступны услуги Tele2», — заключил Решетин.


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