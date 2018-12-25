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16:52, 25 декабря 2018 1 638
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Tele2 приготовила для рязанцев новогодние подарки

Tele2 приготовила для рязанцев новогодние подарки

Tele2 приготовила для рязанцев новогодние подарки. На праздничных площадках оператора расположены кубы с купонами. Посетителям необходимо выбрать одно окошко — «Я вел себя хорошо» или «Я вел себя плохо» — и вытянуть из него свой сертификат с указанием подарка.

Рязанцы могут получить месяц бесплатного просмотра популярных ТВ-каналов на Wink.rt.ru, бесплатные книги и скидки в электронных библиотеках MyBook.ru или «Литрес». Также посетители получат в подарок шоколад с добрыми пожеланиями на 2019 год.

«Мы поздравляем всех рязанцев с наступающим Новым годом. Уверен, наши подарки придутся по вкусу всем, независимо от того, проведете вы время дома или в поездках, — заявил коммерческий директор макрорегиона „Центр“ Tele2 Алексей Гелецкий. — Широкое покрытие скоростного интернета позволит клиентам Tele2 быть онлайн на территории Рязанской области и с комфортом смотреть фильмы, качать книги или общаться с друзьями при помощи соцсетей и мессенджеров».

Гелецкий также добавил, что в салонах связи новые абоненты получат в подарок безлимитный интернет на три месяца при подключении с тарифами «Мой онлайн» или «Мой онлайн+". Бесплатная опция подключится автоматически сразу после активации SIM-карты.

В Рязани новогодние площадки расположены возле центральных салонов связи. Они примут всех посетителей 25 декабря.


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