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10:33, 25 декабря 2018 791
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Строительство кафе и офисного здания на Лыбедском бульваре одобрили по итогам слушаний 2

Строительство кафе и офисного здания на Лыбедском бульваре одобрили по итогам слушаний

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру принять проект планировки территории улицы Право-Лыбедской в районе дома №36. Заключение официально опубликовали во вторник, 25 декабря.

На участке рядом с Лыбедским бульваром ООО «Лаборатория «Элит-Статус» планирует построить общественно-торговое здание разной этажности с мансардой (от 1 до 3 этажей). На подземных этажах хотят обустроить паркинг на 77 машино-мест.

На территории находится дом №36 по улице Право-Лыбедской, который расселили и планируют снести.

На публичных слушаниях против проекта выступили представитель компании ООО «Русский капитал» — владелец участка по адресу улица Право-Лыбедская № 36-а, а также государственная инспекция по охране объектов культурного наследия региона.

Ведомство посчитало, что яркие цветовые решения фасадов перебьют объект культурного наследия регионального значения — дом №28 на улице Право-Лыбедской, где сейчас располагается Центр детского творчества «Феникс».


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