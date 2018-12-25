Строительство кафе и офисного здания на Лыбедском бульваре одобрили по итогам слушаний

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру принять проект планировки территории улицы Право-Лыбедской в районе дома №36. Заключение официально опубликовали во вторник, 25 декабря.
На участке рядом с Лыбедским бульваром ООО «Лаборатория «Элит-Статус» планирует построить общественно-торговое здание разной этажности с мансардой (от 1 до 3 этажей). На подземных этажах хотят обустроить паркинг на 77 машино-мест.
На территории находится дом №36 по улице Право-Лыбедской, который расселили и планируют снести.
На публичных слушаниях против проекта выступили представитель компании ООО «Русский капитал» — владелец участка по адресу улица Право-Лыбедская № 36-а, а также государственная инспекция по охране объектов культурного наследия региона.
Ведомство посчитало, что яркие цветовые решения фасадов перебьют объект культурного наследия регионального значения — дом №28 на улице Право-Лыбедской, где сейчас располагается Центр детского творчества «Феникс».